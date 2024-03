Milazzo, Carmen Consoli in concerto al Castello. Ed è già caccia ai biglietti

Carmen Consoli in concerto a Milazzo. Ed è subito caccia ai biglietti per assistere al concerto “Terra ca nun senti” in programma l’8 agosto al Castello.

Uno dei primi appuntamenti svelati del cartellone estivo che l’amministrazione sta preparando per la stagione estiva. Tra i nomi che si vociferano c’è anche Francesco Gabbani e Levante anche se il cartellone non è stato ancora ufficializzato.

Il concerto di Carmen Consoli è stato svelato dall’avvio delle prevendite e da un post che invita all’evento diffuso su Facebook.

La data di Milazzo compare anche nel calendario delle date del tour della cantatrice siciliana

Terra ca nun senti, il concerto-evento con cui Carmen Consoli ha omaggiato la tradizione musicale siciliana, infatti, è diventato un tour mondiale in partenza da New York il 22 maggio



La scaletta del concerto è composta da brani tradizionali siciliani oltre che da canzoni di artisti meravigliosi nati in quella terra come Franco Battiato, Rosa Balistreri e la stessa Consoli; l’insieme compone una grande narrazione in note della Sicilia con i suoi paesaggi, storie e personaggi, filtrata dallo sguardo e dalla sensibilità di Carmen.



