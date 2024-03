Lunedì 22 aprile, alle 17, a palazzo D’Amico si svolegrà la premiazione delle poesie vincitrici della I edizione del concorso letterario di poesia “Paolo Filoramo”, il titolare della libreria più longeva di Milazzo scomparso due anni fa. il concorso, istituito dall’associazione giovanile “La Fenice” città di Milazzo, patrocinato da AM, Radio Milazzo e dal comune di Milazzo e sponsorizzato da alcune associazioni e attività commerciali della città, sarà presentato da Marco Spada e vedrà la presenza delle autorità cittadine e vedrà la partecipazione dei 10 finalisti per la sezione in lingua italiana e 5 finalisti per la sezione in lingua siciliana.

Il concorso, indetto nel mese di ottobre, ha visto la partecipazione degli studenti delle varie scuole cittadine sia medie che superiori, ma anche alcuni partecipanti provenienti dalle città limitrofe. a fianco agli studenti finalisti, saranno presenti per un riconoscimento speciale anche i rispettivi presidi ai quali verrà consegnato un riconoscimento particolare. ovviamente presenti saranno anche i familiari del defunto libraio Paolo Filoramo.

L’evento si svolgerà con un primo momento di ricordo di Paolo Filoramo e nel quale verrà spiegato il motivo principale dell’intitolazione del premio. in un secondo momento si darà spazio alla lettura dei componimenti poetici dei concorrenti finalisti ed infine si dichiareranno i vincitori e verranno consegnati i premi ed i riconoscimenti.

