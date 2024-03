Gli alunni della classe II C della scuola secondaria Garibaldi e due alunni della classe III B e III C sono stati tra i dieci vincitori del Concorso nazionale “Vittime del dovere art. 4 della Costituzione“.

Gli alunni: Amboko Charlotte, Andaloro Alberto, Andaloro Andrea, Berenato Lara, Bertè Giacomo, Buccafusca Francesco, Caragliano Alessandro, Cristadoro Sebastiano, D’Amico Laura, Duello Ilenia, Giannetto Paolo, Iannozzi Valerio, La Malfa Maddalena, Macchi Giuseppe, Magaudda Matteo, Mollura Francesco, Napoli Vittoria, Puca Victoria, Puglisi Viola, Sottile Helena, Trimboli Isabel, Ullo Elisabeth, Calapà Davide e Biondo Valerio, sono stati premiati il 25 marzo alla Camera dei Deputati- palazzo Montecitorio a Roma.

Il video multimediale intitolato “Giuppy vittima del dovere” realizzato dagli alunni guidati dalle docenti Maria Grazia Caliri e Loredana La Fauci e premiato dalla signora Adele Chiello Tusa, madre di Giuseppe Tusa, ha emozionato la giuria per il contenuto e l’attenzione ai dettagli, il rispetto e l’amore per la tematica trattata.

La giornata è stata moderata dalla giornalista Ansa Valentina Rigano e sono intervenuti illustri ospiti come il Questore Paolo Trancassini- Presidenza Camera dei Deputati, la dottoressa Maria Costanza Cipullo- Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, Referente per l’educazione alla salute ed alla legalità dell’Ufficio III Area del benessere bio- psichico-sociale il procuratore generale Luigi Riello, il direttore generale della Link Campus University Roberto Russo, il presidente dell’Associazione Vittime del Dovere Emanuela Piantadosi La solennità dell’evento è stata arricchita dalle melodie della prestigiosa Fanfara dell’Arma dei Carabinieri che si è esibita in Piazza Colonna .