Svincolati Milazzo 90 / Marigliano 53. Parziali: 30-18, 44-29, 71-40. Prova di forza della Svincolati Milazzo che batte nettamente la compagine campana del Marigliano tornando a sorridere dopo due sconfitte consecutive. Non c’è stata praticamente mai storia al “PalaMilone” con i milazzesi che hanno condotto la sfida sin dall’avvio e chiusa con un +37 finale.

Ottima partenza dei padroni di casa precisi da oltre l’arco con Battaglia, Salvatico e Manfrè che creano subito un primo consistente divario. Marigliano disorientato è costretto a subire ancora l’ottima vena realizzativa di Karavdic e Bolletta. Nel secondo quarto i campani arrivano fino al -6, tentativo di rimonta però prontamente respinto dalla tripla di Battaglia e una realizzazione di Karavdic.

Nel finale della frazione è il giovane talento milazzese Scredi, 18 pt finali per lui, che fissa il +15 di fine primo tempo. La squadra di Trimboli è in totale controllo del match e con una bomba ancora di Scredi volano sul +26. Tra gli ospiti affiora del nervosismo e nel giro di pochi minuti vengono espulsi prima Ingrosso e poi Raupys. Ultimo quarto senza storia. La Svincolati Milazzo aumenta il divario e conquista agevolmente la vittoria. Con questo successo i mamertini restano in piena zona playoff occupando oggi la terza posizione in classifica a quattro punti dal primo posto ed a due dal secondo.Saranno proprio le prime due classificate ad accedere ai Playoff insieme ad altre sei formazioni dell’altro raggruppamento. Prossimo impegno la trasferta di Avellino.

Svincolati Milazzo: Salvatico 3, Barbera 12, Battaglia 15, Bolletta 9, Karavdic 16, Malual 1, Joseph, Scredi 18, Perfigli 2, Manfrè 14. All. Trimboli.

Marigliano: Cimminella 10, Spera 4, Ingrosso 11, Godwin 7, Longobardi 3, Attanasio, Mbaye 4, Ogiemwonyi 5, Piscopo, Raupys 9. All. Farina.

Arbitri: Filesi e Mameli

Il milazzese Michael Scredi top scorer della gara