Peppino Cocuzza /Basket Milazzo – Olympia Comiso 66 – 93. Sabato al PalaCocuzza è andata in scena la ventitreesima giornata di C Unica e di fronte ai beniamini di casa c’era la forte Comiso (secondo posto in classifica) guidata da coach Farruggio. La partita è subito scoppiettante come da pronostico: per gli ospiti Iurato si mette subito in mostra in cabina di regia, coadiuvato dai centimetri del duo Turner – Salafia; i locali tengono botta con Vukobrat e Samardzic che rispondono colpo su colpo. Alla prima sirena il punteggio è di 14 – 20. L’equilibrio perdura anche nel secondo periodo, quando i ragazzi di coach Romeo sembrano trovare continuità in attacco sfruttando il tiro dalla media e lunga distanza.

Anche gli ospiti sono bravi a non sprecare nulla e serrare le maglie in difesa. Al riposo lungo il punteggio è di 35 – 41. Al rientro dagli spogliatoi Comiso cerca di alzare i giri del motore sfruttando la panchina lunga, con D’Urzo e Farruggio tra i migliori per loro. Coach Romeo fa anche affidamento alla panchina ma gli ospiti trovano il momentum e realizzano un parziale sul finire del terzo periodo. Alla terza sirena il tabellone recita 52 – 64. L’ultimo periodo vede la squadra avversaria serrare le maglie in difesa e realizzare dall’arco, trovando e gestendo un buon vantaggio che gli consentirà di chiudere la pratica con il punteggio di 66 – 93.

Una battuta d’arresto casalinga che mancava da mesi al PalaCocuzza grazie alle ottime prestazioni tra le mura amiche della squadra. I ragazzi di coach Romeo hanno ben tenuto per metà gara contro una delle formazioni più attrezzate del campionato, ma nella seconda parte del match Comiso ha alzato i giri del motore affidandosi ai suoi uomini di fiducia ed i padroni di casa non hanno tenuto il ritmo. Archiviata questa partita i cestisti di coach Romeo dovranno subito preparare la trasferta di giovedì 28 marzo, quando sfideranno fuori casa lo Sport Club Gravina.