《Nonostante l’artista Zhu fosse accompagnato dalla sua collaboratrice Emma che traduceva le sue parole dal cinese ho voluto creare questo momento molto simpatico durante l’inaugurazione di ieri sera per coinvolgere l’amico Valentino, di origini cinesi ma milazzese d’adozione, che era tra i visitatori della mostra e che ringrazio per essersi prestato alla simpatica gag》. Ecco cosa ha pensato di fare ieri Carmelo Isgrò durante la mostra dell’artista cinese Zhu Wei (朱偉︱朱伟) al Muma di Milazzo.

Carmelo ha deciso di coinvolgere nella traduzione simultanea Valentino, uno degli asiatici più conosciuti di Milazzo, da anni gestore di un bazar in via Cristoforo Colombo assieme alla moglie. Valentino che era presente alla mostra tra il pubblico ha subito accettato l’invito. Ed è stato subito spettacolo

Zhu è noto per la sua critica sottilmente interrogativa della politica e della società in una Cina in rapida evoluzione dando tanto spazio alla tutela dell’ambiente.

La mostra sarà visitabile fino al 6 aprile

LEGGI ANCHE: https://www.oggimilazzo.it/2024/03/24/milazzo-al-muma-la-mostra-dellartista-cinese-zhu-wei-%E6%9C%B1%E5%81%89%EF%B8%B1%E6%9C%B1%E4%BC%9F-domani-linaugurazione/