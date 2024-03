Cinquanta gift card per le famiglie bisognose di Milazzo. Il “regalo” del Parco Corolla al Comune

Cinquanta gift card per le famiglie bisognose di Milazzo. Il “regalo” del Parco Corolla al Comune

Questa mattina nella sala giunta del Comune il direttore del Parco Corolla, Santi Grillo ha consegnato, alla presenza del sindaco Pippo Midili e dell’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri, al responsabile dell’ufficio servizi sociali, Filippo Santoro, 30 gift card del valore di 50 euro cadauna, spendibili presso tutti i negozi e le attività presenti all’interno del centro commerciale.

Le card saranno messe a destinazione delle famiglie meno abbienti residenti a Milazzo.

«Le difficoltà di questi tempi sono note – afferma l’assessore Impellizzeri – e quindi anche il Comune cerca di dare il proprio contributo a chi si trova in uno stato di difficoltà o peggio indigenza, sia attraverso le opportunità offerte dalle risorse messe a disposizione dal Distretto, ma anche promuovendo reti solidali che in sinergia con i privati permettono di portare avanti iniziative finalizzate a sostenere i processi di inclusione, ponendo l’attenzione proprio alle categorie più fragili presenti nel territorio. In tale ottica si è inserita questa donazione che il Parco Corolla ha voluto fare al Comune».