Auguri di Pasqua “alternativi” quest’anno per il Comune di Milazzo. Il momento di preghiera che anticipa la festività si svolgerà nell’Atrio del Carmine e non in Chiesa. Una soluzione scelta per consentire a buona parte dei dipendenti di poter partecipare.

Ai dipendenti comunali, infatti, verrà consentito di affacciarsi alle finestre che danno sull’atrio nel momento in cui parlerà monsignor Currò che presiederà la celebrazione religiosa. A quelli che invece non si trovano nel palazzo comunale verranno concessi quindici minuti si permesso per poter lasciare il proprio ufficio.

L’appuntamento è per mercoledì 27 marzo alle 12 nell’Atrio del Carmine