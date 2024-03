Eolian Milazzo Hotel, venerdì 29 marzo la cena evento “An evening with the ladies…”

Nuova serata organizzata dall’Eolian Milazzo Hotel. Questa volta la cena evento dal titolo “An evening with the ladies…” è in programma per venerdì 29 marzo

Un appuntamento che regalerà un’atmosfera unica, dove i sapori delizieranno il palato e le note avvolgeranno l’anima.

Si tratta, infatti, di un percorso sonoro che propone in chiave totalmente acustica ed in una veste completamente nuova, i brani più famosi e significativi, delle grandi voci femminili, dagli anni 50’ ad oggi, mescolando diversi generi come pop, soul, blues, R&B.

Ad esibirsi saranno Daniele Paone (arrangiamenti, chitarre), Sandra de Dominici (voce), Paolo Siracusano (piano).

Prenota il tuo tavolo 0909221992

