Rinviato lo spettacolo “Una come me” previsto stasera al Teatro Trifiletti. La compagnia teatrle con la protagonista Matilde Brandi è rimasta bloccata a Napoli a causa di un incidente costata la vita ad un marittimo.

《Ci duole comunicare – si legge in un comunicato dell’associazione QuiNteatro, organizzatrice dell’evento – che a causa di un gravissimo incidente avvenuto nel porto di Napoli, la compagnia teatrale che si stava imbarcando per raggiungere la Sicilia, non potrà raggiungere in tempo il teatro. Lo spettacolo: “una come me” con Matilde Brandi, dunque, viene sospeso per la data odierna. Scusandoci per l’inconveniente vi invitiamo a seguire i nostri canali per gli aggiornamenti. La famiglia di quiNteatro si stringe ai familiari del marittimo che ha pagato con la vita l’ennesimo incidente sul lavoro》