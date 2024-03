Il primo obiettivo della Consulta delle Donne, che si è insediata lunedì scorso nell’aula consigliare del Comune di Milazzo, sarà l’apertura di uno sportello rosa al Comune formato da diversi professionisti specializzati in vari settori che interverrano in base alle necessità delle singole donne.

Ad anticipare la notizia è il presidente Alessia Recupero (presidente) eletta dall’assemblea a scrutinio segreto. Vice presidente Serena Italiano. Entrambe sono avvocati.

Il neo presidente nell’intervista realizzata da Alessia Giunta svela tutti gli obiettivi e tutte le iniziative in programma per valorizzare le risorse femminili presenti sul territorio e contrastare la violenza di genere in ogni sua forma. Un lavoro che verrà portato avanti a 360 gradi. Dal punto di vista educativo, formativo e culturale

Ecco i nomi delle componenti: Leto Annarita, De Gaetano Grazia, Ristuccia Erika, Sottile Maria, Picciolo Carmela, Russo Francesca, Magliarditi Giada, Ruvolo Lucia, Recupero Alessia, Crisafulli Carmela, Manna Carmela, Samparisi Grazia, Andaloro Letizia, Serena Italiano, Tripepi Gisella, D’Alì’ Licia, Furnari Angelica, Stefania sottile. Presenti le consigliere comunali Lydia Russo, Valentina Cocuzza, Alisia Sottile e Marilena Sottile.

Nella seduta di insediamento, il sindaco Pippo Midili come da regolamento ha nominato Stefania Sottile (consulente legale di un’assicurazione) come componente del comitato di coordinamento.