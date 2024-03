Riccardo Aricò, 12 anni, è un piccolo cestista che ama lo sport del basket praticato con impegno e devozione. Riccardo, con i suoi risparmi, ha comprato le reti dei canestri per l’area sport del Ciantro e poi ha chiesto all’assessorato allo sport del Comune di Milazzo di montarle.

«Già – confessa l’assessore Antonio Nicosia – la sostituzione era in programma ma in questa occasione è stata data priorità al gesto del piccolo milazzese. Il suo messaggio è bello come uno dei migliori canestri. Riccardo, come tantissimi giovani sportivi, segue la sua passione oltre gli allenamenti e gli schemi».

Così oggi Antonio Nicosia e Franco Russo hanno dato seguito alla proposta di Riccardo e le reti sono state sostituite.