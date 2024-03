Un pesce “alieno” è stato pescato al Tono di Milazzo. Si tratta di un Pesce Flauto (Fistularia commersonii) diffuso nella fascia tropicale dell’Oceano Indiano e dell’Oceano Pacifico e nel Mar Rosso. Ed è proprio dal Mar Rosso che è penetrato, attraverso il canale di Suez, nel mar Mediterraneo (migrazione lessepsiana).

«E’ stato segnalato per la prima volta nel 2000 in Israele – svela il biologo Carmelo Isgrò – ma negli anni successivi si è rapidamente espanso conquistando tutto il Mediterraneo. Il ragazzo che l’ha pescato si chiama Benedetto di Stefano e ringrazio Salvatore Santoro per la segnalazione. Invito a chi si trovi in contatto con animali particolari di contattarmi al 3492637838.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin