L’Itet “Leonardo Da Vinci” si afferma anche a livello internazionale. Porta, infatti, a casa, il primo posto al concorso scolastico dal tema “Il mondo che cambia: cosa sta succedendo a livello internazionale”, al 4^ forum internazionale “Pace, sicurezza e prosperità”.

Un evento al quale hanno aderito, oltre ad alcune scuole superiori statali, anche le scuole militari italiane e 150 istituti scolastici stranieri con il coinvolgimento di 52 paesi.

La partecipazione è avvenuta attraverso un video proposto dalle alunne Sasha Cannistrà ed Elisa Paone della classe terza A del corso di Grafica e Comunicazione, coordinate dalla professoressa Pina La Scala e coadiuvate dal docente Vincenzo Abbate.

Il video che è stato premiato è una infografica animata attraverso colori, testi, immagini, promuove la Pace come la strada maestra da perseguire, descrive e analizza inoltre gli effetti delle due guerre ad oggi maggiormente rilevanti e l’impatto di esse sugli equilibri mondiali e sul nostro vivere quotidiano.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri al Teatro Politeama di Palermo. Insieme alla dirigente scolastica Stefania Scolaro, erano presenti le autorità civili, militari e religiose di livello regionale, nazionale e internazionale. «Saranno i ragazzi – da detto il comandante militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino – il nostro testimone proteso verso il futuro; per decidere le sorti della società e trovare sempre una soluzione pacifica a tutte le controversie». Gli fa eco il fondatore del Forum IFPSP, il volontario civile Steve Gregory: «È un forum per raggiungere gli studenti civili e militari, in un momento in cui il mondo non ha mai visto così tanti conflitti dal dopoguerra».