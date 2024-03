MilArte di Milazzo, inaugurata la mostra “Arte in centro”. Resterà aperta fino al 6 aprile

Inaugurata, ieri 21 marzo, all’interno del palazzo Gemelli in via Giacomo Medici la collettiva di pittura “Arte in centro ” organizzata dall’associazione artistico culturale MilArte di Milazzo, associazione fondata dal maestro Giuseppe Nicosia e dall’architetto Mariagrazia Toto che oggi conta numerosi iscritti.

Madrina dell’evento l’attrice Laura Efrikian. Gli artisti e le loro opere sono state raccontate dal professore Francesco Alesci. La mostra chiuderà i battenti il 6 aprile.

L’intento dell’associazione milazzese è quello di portare l’arte in centro tutte le volte possibile. «perché l’arte – precisa la vice presidente Mariagrazia Toto – è un potente ed universale mezzo di comunicazione con l’animo umano capace di suscitare emozioni e stimolare riflessioni importanti»