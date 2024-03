Domenica 24 marzo, alle 17.30, nei locali dell’ex Provincia di Messina in via Oratorio San Francesco, verrà inaugurato il museo teatro dell’opera dei pupi Gargano.

All’interno del museo, sarà possibile ammirare decine di pupi, realizzati in varie epoche a partire dai primi anni dell’ 800. Sarà inoltre possibile vedere i tipici attrezzi di lavoro, canovacci e fondali utilizzati per dar vita a spettacoli che da secoli sono l’emblema della Sicilia con le storie di Orlando Furioso e i paladini.

Un’arte questa proclamata dall’Unesco capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità. Particolarità di questo museo è che è il primo museo dei Pupi nella città di Messina ed è il sogno che finalmente viene coronato dalla più antica famiglia di pupari messinese, la famiglia Gargano.

Nei locali del museo verranno inoltre realizzati spettacoli, laboratori di costruzione di pupi, di recitazione e di pittura.