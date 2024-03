Medical Center, porte aperte per le visite dentistiche. Il 23 marzo diagnosi pediatriche e sportive

Il 23 marzo porte aperte al Medical Center di Milazzo per una consulenza con l’odontoiatra Matteo Cambria. L’evento è rivolto sia agli adulti che ai bambini. E in modo particolare agli sportivi dilettanti, agonisti, palestre, centri sportivi. Ed è utile anche per la diagnosi pediatrica delle mal occlusioni e terapia dell’adulto.

Prenotando allo 0909287437 sarà possibile chiedere qualsiasi tipo d’informazione e consulenza su elettromiografia dei muscoli masticatori per la valutazione di parafunzioni, bruxismo e per migliorare le prestazioni agonistiche-sportive.

Ma anche sul bite notturno e sulla diagnosi con elettromiografo per la risoluzione di cervicalgia e riequilibrio posturale senza dimenticare ortognatodonzia invisibile ed intercettiva.

Lo studio dentistico del Medical Center è diretto dal dottor Cambria dal 2018. Professionista che vanta un’esperienza consolidata nel settore non solo a livello regionale ma anche nazionale.

MEDICAL CENTER – Via Umbeto I 143-145 Milazzo – 090.9287437

