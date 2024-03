Efficientamento energetico delle scuole di San Filippo del Mela. Il progetto per l’elementare di Archi

SAN FILIPPO DEL MELA. È stata presentata lunedì scorso l’istanza del comune di San Filippo del Mela per partecipare all’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’efficientamento energetico emesso dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Energia.

Dopo San Filippo centro, l’attenzione dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianni Pino si è rivolta alla scuola elementare della frazione di Archi.

L’intervento, per un valore complessivo di 150.000 euro, prevede il rifacimento degli imbotti esterni, la realizzazione del cappotto termico e l’installazione di fan coil, climatizzatori di ultima generazione.

«Nonostante le tempistiche particolarmente stringenti – dichiara il sindaco Gianni Pino – il nostro ufficio tecnico guidato dall’ingegnere Varacalli è riuscito a presentare un valido progetto esecutivo che ci consentirà di apportare notevoli miglioramenti anche allo storico plesso di Archi, coniugando rispetto per l’ambiente e risparmio».

L’avviso, rivolto a Comuni, città Metropolitane, Liberi Consorzi comunali, altri enti pubblici e aziende speciali consortili, è finalizzato alla realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica), per la riduzione dei consumi di energia primaria e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per l’autoconsumo.

Le risorse programmate dalla Giunta regionale ammontano complessivamente a € 100.000.000,00 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027 per efficientamento energetico, disponibili all’esito del positivo completamento dell’iter di definizione dell’Accordo per la Coesione con il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e della relativa assegnazione alla Regione da parte del CIPESS.

L’obiettivo del Dipartimento Regionale dell’Energia, nelle more dell’assegnazione formale di tali risorse, è di avviare una prima attività ricognitiva dei progetti/interventi più coerenti e immediatamente cantierabili, così da costituire per tempo un bacino di operazioni finanziabili.