L’assessorato regionale alle autonomie locali interviene sulle commissioni consiliari del Comune di Milazzo dopo la richiesta di intervento immediato chiesta dal consiliere comunale Damiano Maisano e scrive il 20 marzo alla segretaria comune e alla Prefettura.

«Perviene a questo Servizio – scrive nella comunicazione – la segnalazione, da parte del Consigliere Comunale Maisano. Pertanto, nell’ambito dei compiti istituzionalmente attribuiti a questo servizio, ed al fine di procedere compiutamente all’istruttoria della pratica, si invita a fornire un circostanziato

rapporto sui fatti riportati nella comunicazione, unitamente ad ogni valido elemento,

avendo cura di evadere la richiesta entro e non oltre 30 giori dalla ricezione della presente».

La non risposta comporterà l’opportunità di attivare l’apposito intervento ispettivo



Damiano Maisano, capogruppo del partito “Sud chiama Nord” aveva chiesto proprio l’intervento immediato da parte del dirigente del dipartimento il ripristino della regolarità degli atti amministrativi per la rimodulazione delle commissioni adottato senza la preventiva comunicazione. Già era stata presentata diffida al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale del Comune di Milazzo per la revoca in autotutela del verbale di rimodulazione delle commissioni del 7 marzo.