TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA . La domanda di partecipazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Milazzo alla pec: protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it (entro e non oltre le 13 del 5 aprile 2024).

I requisiti e le condizioni di ammissione sono : residenza nel Comune di Milazzo; età compresa tra i 15 (quindici) ed i 29 (ventinove) anni compiuti. Possano essere prese in considerazione le domande avanzate da: studenti degli istituti superiori; rappresentanti delle pastorali Giovanili vicariato di Milazzo; appartenenti ad associazioni giovanili (organizzazioni studentesche, universitarie, religiose, culturali, sportive, di volontariato, politiche, sindacali e di protezione civile regolarmente costituite) con sede a Milazzo e che nell’ultimo anno abbiano attuato iniziative a favore dei giovani.

Riaperti i termini per la presentazione delle istanze di adesione alla “Consulta Giovanile Comunale”. Una decisione dell’assessore Francesco Coppolino per dare, dopo quasi tre anni dall’insediamento dell’organismo (giugno 2021), l’opportunità ad altri giovani di farne parte.

Milazzo, riaperti i termini per le adesioni alla Consulta Giovanile. Opportunità per altri ragazzi di farne parte

