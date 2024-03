L’aggressione al consigliere comunale di Milazzo Pippo Doddo sembrerebbe il gesto incontrollato di un uomo che, a quanto pare, ha problemi psichiatrici. Grazie al racconto dello stesso politico e a quello dei testimoni, in queste ultime ore sembra essere stata individuata una persona di mezza età non milazzese che già in passato ha commesso episodi di questo tipo. Intanto il consigliere, rimasto ferito, è ricoverato dopo l’intervento di oggi al femore nella casa di cura Cristo Re di Messina.

Doddo, 86 anni, è stato aggredito ieri mattina a Vaccarella. Mentre stava facendo la sua solita passeggiata mattutina si è avvicinato un uomo che dopo aver urlato frasi senza senso lo ha colpito con un pugno al volto facendolo cadere a terra. Doddo è stato soccorso da alcuni passanti e nel frattempo l’aggressore è scappato.

Doddo prima è ritornato a casa zoppicante poi a a cuasa del forte dolore ha deciso di andare al Pronto Soccorso dove gli è stata refertata la rottura del femore. Non trovando un posto letto al Fogliani è stato ricoverato nel tardo pomeriggio nella Città dello Stretto.

Intanto oggi è arrivata la solidarietà del sindaco e della giunta comunale. «Nell’esprimere piena solidarietà e vicinanza all’amico Doddo – affermano i rappresentanti dell’esecutivo – non possiamo tacere sulla gravità del gesto che offende tutta la città».

«Ho immediatamente chiamato il consigliere per esprimergli la mia solidarietà umana e politica per quanto accaduto – afferma il sindaco Pippo Midili – Mi auguro che gli inquirenti facciano piena luce sull’episodio e assicurino alla giustizia in tempi brevi l’aggressore. Il ricorso alla violenza è un atto che non può appartenere ad un paese civile e deve restare sempre fuori dall’impegno politico, di qualunque genere o colore esso sia».