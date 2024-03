Corso Abilitazione Docenti, iscrizioni in scadenza. Opportunità per Classe di Concorso, Sostegno e TFA

In una svolta significativa per il mondo dell’educazione, si avvicina rapidamente la scadenza per le iscrizioni al rinomato corso di abilitazione all’insegnamento, destinato ai docenti già inseriti in una classe di concorso, quelli specializzati nel sostegno e i titolari di un TFA. Questo programma, parte integrante dell’impegno di FIMA Servizi Universitari nel promuovere l’aggiornamento professionale dei docenti, offre una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo professionale.

Il corso, inquadrato nell’ambito del DPCM 4 agosto 2023, art. 13, apre le porte a tutti coloro che sono alla ricerca di un’abilitazione aggiuntiva, consentendo loro di espandere le proprie competenze e di accrescere le proprie possibilità di impiego nel settore educativo. La sua offerta formativa è progettata per rispondere alle esigenze di un ambiente didattico sempre più complesso e diversificato, fornendo strumenti e metodologie all’avanguardia per un insegnamento efficace e inclusivo.

Il conto alla rovescia è iniziato: gli insegnanti interessati hanno solo pochi giorni a disposizione per assicurarsi un posto in questo programma altamente competitivo e ricercato. Il corso rappresenta una svolta potenzialmente decisiva per la carriera di molti docenti, offrendo non solo l’abilitazione in nuove classi di concorso o gradi di istruzione, ma anche l’opportunità di rinnovare il proprio approccio didattico grazie all’acquisizione di competenze avanzate nel campo delle metodologie e tecnologie didattiche applicate.

La formazione si svolgerà in modalità online, garantendo accessibilità per i partecipanti da ogni regione. La prova finale, che include un’intervento di progettazione didattica innovativa e una lezione simulata, sarà invece in presenza, sottolineando l’impegno di FIMA Servizi Universitari verso una formazione di qualità e il raggiungimento di standard elevati.

Per coloro che aspirano a fare il prossimo passo nella loro carriera didattica, il momento di agire è ora. Le abilitazioni ottenute tramite questo corso aprono nuove porte nel mondo dell’educazione, offrendo possibilità di concorsi, inserimento nelle graduatorie per supplenze (GPS) e mobilità.

In un contesto educativo in rapida evoluzione, l’aggiornamento e l’ampliamento delle proprie qualifiche rappresentano la chiave per rimanere competitivi e per offrire agli studenti un’istruzione di alta qualità. Con la scadenza delle iscrizioni che si avvicina, è giunto il momento di compiere quel passo avanti nella propria carriera insegnante che potrebbe fare la differenza.



(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE OGGI MILAZZO PER FI.MA.)