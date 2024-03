Una compagine variegata che spazia dalle professioniste alle casalinghe tutte unite da un comune denominatore cioè creare le migliori condizioni affinché la Consulta lavori bene, in sinergia con l’amministrazione per proporre iniziative utili a migliorare il mondo al femminile.

Ecco i nomi delle componenti: Leto Annarita, De Gaetano Grazia, Ristuccia Erika, Sottile Maria, Picciolo Carmela, Russo Francesca, Magliarditi Giada, Ruvolo Lucia, Recupero Alessia, Crisafulli Carmela, Manna Carmela, Samparisi Grazia, Andaloro Letizia, Serena Italiano, Tripepi Gisella, D’Alì’ Licia, Furnari Angelica, Stefania sottile. Presenti le consigliere comunali Lydia Russo, Valentina Cocuzza, Alisia Sottile e Marilena Sottile. Nella seduta di insediamento, il sindaco Pippo Midili come da regolamento ha nominato Stefania Sottile (consulente legale di un’assicurazione) come componente del comitato di coordinamento.

Si è insediata oggi nell’aula consigliare la Consulta delle donne , organismo promosso dalla presidente della terza Commissione, Maria Magliarditi . «La Consulta ­- afferma la consigliera – da anni impegnata nel sociale e accanto alle donne per difenderne i diritti, avrà il compito di promuovere iniziative a tutela della donna e che facciano emergere il suo ruolo nella società».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.