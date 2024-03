I laboratori di analisi cliniche della Sicilia giorno 20 marzo e le strutture di radiologia, cardiologia, odontoiatria, fisiatria, resteranno chiusi. La protesta perchè si rischia di pagare le conseguenze di un tariffario ministeriale che in media riduce del 40 per cento i rimborsi alle strutture che erogano prestazioni, costringendo le stesse alla chiusura con perdite di numerosi collaboratori e causando disagi ai cittadini.

La manifestazione nazionale di protesta si svolgerà mercoledì prossimo a Roma al teatro Brancaccio, via Merulana 244, per dire no a un progetto che se arriva in porto distruggerà la medicina del territorio, alla manifestazione hanno aderito numerose sigle.

«Ai sindacali nazionali e regionali, esponenti politici di tutti i partiti – spiega il presidente di Federbiologi Sicilia, Pietro Miraglia – chiediamo che il tariffario venga modificato in un tavolo tecnico Ministeriale e varato il 1 gennaio 2025, per evitare il caos della sanità pubblica e privata accreditata, il ministero dell’economia e della salute devono intervenire per far correggere le tariffe della morte».

E’ previsto che alla manifestazione partecipano tutte le strutture sul territorio delle varie regioni d’Italia.