In una città come Milazzo un gruppo così nutrito di volontari nei momenti di necessità potrà fare la differenza. E’ quello che ha detto Bruno Manfrè, responsabile regionale di Protezione Civile per la provincia di Messina intervenendo alla prima giornata di formazione dei trentacinque volontari che faranno parte del gruppo che opererà all’interno della protezione civile di Milazzo. Sottolineato quanto sia inusuale trovarsi di fronte così tanti volontari.

Si aperto ieri, nella sala consiliare del Comune di Milazzo il corso riservato ai volontari. Un corso articolato in quattro moduli che permetterà agli interessati di acquisire tutte le informazioni necessarie per essere operativi e competenti.

«È la prima volta che si costituisce la Protezione civile comunale – afferma l’assessore al ramo Francesco Coppolino – e sono fiero di questo gruppo, che può contare su una composizione varia di professionisti, ingegneri, ex delle forze armate e anche giovani alla loro prima esperienza. Non è stato semplice arrivare a questo punto ma grazie alla collaborazione e agli uffici preposti, siamo riusciti a partire con questa prima fase che formerà i volontari».

LA FORMAZIONE. Per quanto riguarda la formazione dei volontari, quattro giornate saranno dedicate ad approfondire alcune tematiche specifiche, tra cui la parte normativa, quella inerente la sicurezza e il metodo Augustus per gestire le emergenze, nonché alcune nozioni di carattere psicologico e cartografico. «Il corso di trentadue ore – afferma ancora Coppolino – si concluderà il 20 aprile e servirà a garantire la formazione a queste persone che come me, hanno creduto nel progetto e che, nell’ipotesi di emergenze sul nostro territorio saranno in grado di intervenire immediatamente».