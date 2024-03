Oggi Milazzo apre le porte ai giovani giornalisti, benvenuta Alessia Giunta. Al via “Quick News”

Oggi Milazzo apre le porte ai giovani giornalisti, benvenuta Alessia Giunta. Al via “Quick News”

Oggi Milazzo apre le porte ai giovani giornalisti. Entra a far parte della nostra redazione Alessia Giunta, 17 anni, alunna dell’istituto Leonardo Da Vinci di Milazzo.

Alessia, da qualche settimana, ha cominciato con Oggi Milazzo un percorso di tirocinio utile per completare il suo percorso di studi. Ma non per formalità.

Alessia vuole fare la giornalista. E si vede. Abbiamo già pubblicato due sue interviste. La prima, in realtà, solo una domanda all’attore Fabrizio Bentivoglio ospite del Milazzo Film Festival. Lei, tra un gruppo di giornalisti professionisti provenienti anche da testate nazionali, si è fatta avanti attirando l’attenzione dell’artista per la particolarità della sua domanda.

La seconda sua intervista all’attore Michele Riondino.

Oggi con lei inauguriamo una nuova rubrica Quick News. Due, tre minuti di interviste video per approfondire fatti ed eventi che riguardano Milazzo. La prima è stata fatta ieri all’assessore Lydia Russo durante il secondo incontro di “Colazione in Biblioteca”, iniziativa organizzata all’interno della biblioteca comunale di palazzo D’Amico e rivolta alle scuole primarie cittadine.

Ad Maiora, Alessia

GUARDA LE INTERVISTE DI ALESSIA GIUNTA A BENTIVOGLIO E RIONDINO