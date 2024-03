IL FILM. La particolarità del film è la sicilianità. Dalle location, alla trama, dagli attori, al dialetto parlato, tutto riporta alla Sicilia, che è la vera e propria protagonista di questo road movie. Il film, ambientato nel 1944, racconta la storia di 10 soldati italiani che si ribellano al regime di Salò e tentano la fuga. Soltanto 5 di loro riusciranno nell’impresa. Il ritorno a casa, però, sarà tutt’altro che semplice. Dovranno affrontare numerose sfide ed intraprendere un lungo e complicato viaggio a piedi alla volta della Sicilia, dove nel frattempo il nipote di un signorotto locale proverà ad insidiare la promessa sposa di uno dei soldati partiti per la guerra, creando non poco scompiglio.

Lo storico cinema e le tematiche del film, si sposano perfettamente, creando un’atmosfera magica, che ti porta indietro nel tempo. Quando i nostri nonni ci raccontavano le storie del loro passato. Il film verrà successivamente proposto in altre sale fuori provincia. Rimane probabilmente, quindi, l’ultima occasione di vederlo in zona.

Dopo il successo nelle sale The Screen Cinemas, dal 17 al 19 marzo, Dumilapassi il film realizzato dalla casa di produzione indipendente Ventitreesimastrada , fondata a San Filippo del Mela, sbarca al Nuovo Cinema Corallo, di Barcellona Pozzo di Gotto in un unico orario: 18:30.

Barcellona, “Dumilapassi” al Cinema Corallo. Ultima data per vedere il film girato a San Filippo del Mela

Barcellona, “Dumilapassi” al Cinema Corallo. Ultima data per vedere il film girato a San Filippo del Mela

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.