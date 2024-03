In accordo con l’amministrazione comunale eccezionalmente per questa settimana (solitamente dovrebbe svolgersi la seconda e quarta domenica di ogni mese), avrà luogo domenica 17 marzo il Mercatino dei Produttori segnalati da Slow Food.

Un appuntamento che arriva dopo i rinvii delle scorse settimane per le avverse condizioni meteo. Il mercatino si terrà in marina Garibaldi dalle 9 alle 13.

L’iniziativa è promossa dal neo assessore allo sviluppo economico, Angelo Maimone e portata avanti in sinergia con le associazioni Pro loco Milae, Slow food ed Eventi Divini. Ad esporre in degli stand aziende agricole, produttori locali, casari, panificatori, pastai che hanno un unico denominatore comune: produrre cibo sano, senza agenti chimici.

«Abbiamo deciso di organizzarlo in una domenica diversa da quelle previste per poter finalmente iniziare dopo due forzati rinvii – afferma l’assessore Maimone -. Il mercatino è atteso da molti cittadini per valutare anche il rapporto qualità-prezzo dei prodotti messi in vendita e sono certo rappresenterà una vetrina anche per i diversi produttori, molti dei quali non saranno solo del territorio milazzese. L’iniziativa mira inoltre a movimentare il centro cittadino, in un momento delicato per il commercio in generale. Proprio per questo ho chiesto massima collaborazione ai commercianti affinché tengano aperte le proprie attività la domenica mattina».

L’appuntamento, per questo mese di marzo sarà ripetuto domenica 24.