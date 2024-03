Il benessere e la prevenzione sbarcano tra banchi di scuola. Grazie al progetto “Ama Te Stess@” patrocinato dal Comune di Milazzo, ideato dal gruppo mamertino Depagroup, e rivolto agli studenti di Milazzo. In quattro mesi sono stati 1500 i ragazzi coinvolti.

L’iniziativa, che ha preso il via nel dicembre scorso e andrà avanti fino ad aprile, ha come unico obiettivo quello della divulgazione della prevenzione, intesa come insieme di azioni, abitudini di vita e comportamenti finalizzati a mantenere nel tempo la qualità della salute e del benessere individuale. Una serie di incontri tenuti da professionisti qualificati per acquisire informazioni, nozioni, suggerimenti e consigli su come prevenire patologie di diverso tipo, ma anche migliorare il benessere psico-fisico e, in generale, la qualità della vita.

Ogni attività formativa è stata caratterizzata da un approccio chiaro, diretto e semplice alle tematiche trattate, per coinvolgere attivamente i ragazzi e trasmettere loro informazioni utili e facilmente applicabili alla vita quotidiana. Dall’alimentazione allo sport. Dalla psicologia alla medicina.

«Il nostro nuovo progetto “Ama Te Stess@” – dice Marco De Pasquale, responsabile di Depagroup – nasce per far conoscere ai ragazzi il valore della prevenzione. Ama, non è solo amore verso se stessi, ma la sintesi delle tre aziende del mio gruppo: A (Analysis), M (Medical Center), A (Atmosphere). Tre centri che lavorano anche cercando di aiutare ogni persona ad amare se stessa. Poter parlare a tutti questi studenti per me, e il mio staff, è stata un’esperienza importante e formativa non solo per gli alunni ma anche per noi».



Gli esperti dello staff Depagroup che si sono susseguiti nei vari incontri sono: Valeria Barca (Chinesiologa), Pierluigi D’Aliberti (Biologo Nustrizionista) Valentina Sabino (Psicologa), Nicola Celi (Medico Ecografista), Matteo Ruggeri (Medico Ecografista), Veronica Nassisi (Medico Internista) e Anna Pinizzotto (Chinesiologa).

Cinque le scuole milazzesi coinvolte. Le medie Garibaldi, Luigi Rizzo e Zirilli. E gli istituti superiori Leonardo Da Vinci e Ettore Majorana.