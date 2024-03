Lo studente Alessandro Marchello, della classe IV A sezione Scientifico de Liceo Impallomeni (Scienze Applicate), con sette quesiti su dieci svolti in modo completo e corretto relativi alla prima parte ed un problema completo e due quasi completi della seconda, è l’unico studente della provincia di Messina ad approdare alla fase nazionale delle Olimpiadi della Fisica che si terranno a Senigaglia dal 10 aprile 2023.

Dopo tanti anni un candidato della provincia di Messina torna a rappresentare il nostro territorio alla fase nazionale della competizione organizzata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica.

«Ancora una volta l’Impallomeni – dice la dirigente scolastica Francesca Currò – si conferma un’eccellenza. Complimenti ad Alessandro Marchello, agli insegnanti del Dipartimento Scientifico dell’Istituto, ai professori Vito Raimondo e Rosaria Armeli Moccia, referenti del Progetto “Olimpiadi di Fisica” per il liceo milazzese, e ad Anna Di Natale, docente di Matematica e Fisica della IV A Scienze Applicate»

Alla prima selezione, svoltasi a dicembre hanno partecipato cinquantuno studenti dell’istituto milazzese. Dopo la gara di primo livello, sono stati selezionati trenta alunni in totale, provenienti da varie scuole della provincia per partecipare alla gara di II livello all’Istituto “Seguenza”, scuola polo per la provincia di Messina, con cinque ragazzi del liceo scientifico mamertino.