Milazzo, al via i festeggiamenti per San Giuseppe. Ritorna l’effigie del Santo in processione

Al via i festeggiamenti per San Giuseppe. Come ogni anno nel mese di marzo, la comunità mamertina celebra il glorioso patriarca attraverso le tradizionali funzioni che sono organizzate in occasione della Festa del Santo.

Quest’anno la festa esterna in onore di San Giuseppe si svolegerà ad aprile da giovedì 18 a domenica 21, dove venerdì 19 aprile e sabato 20 ritornerà la manifestazione “Sagra della Sfincia”, mentre domenica 21, dopo cinque lunghi anni l’effigie di San Giuseppe ritornerà in processione per le vie della Città.



Intanto da Sabato 16 marzo si terranno i festeggiamenti in occasione della Solennità in onore a San Giuseppe. Il programma Religioso dei Festeggiamenti di Marzo prevede come segue:

TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA

SABATO 16 MARZO

17:15 Preghiamo il S. Rosario.

17:45 Preghiera a S. Giuseppe.

18 Celebrazione Eucaristica.

DOMENICA 17 MARZO

10 Celebrazione Eucaristica.

17:15 Preghiamo il S. Rosario.

17:45 Preghiera a S. Giuseppe.

18 Celebrazione Eucaristica.

LUNEDÌ 18 MARZO

17:15 Preghiamo il S. Rosario.

17:45 Preghiera a S. Giuseppe.

18:00 Celebrazione Eucaristica

MARTEDÌ 19 MARZO – SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

8 Sparo di colpi a cannone.

8:30 Celebrazione Eucaristica.

10 Celebrazione Eucaristica.

12 Batteria pirotecnica.

18 Celebrazione Eucaristica,

a seguire “Tavolata di San Giuseppe” un momento simbolo di ringraziamento, accoglienza e condivisione fraterna, con svariati tipi di pietanze legate alla tradizione di San Giuseppe, offerti dai vari devoti, fedeli e locali cittadini.

A conclusione di ogni Celebrazione verranno benedetti il pane di San Giuseppe.

Le Celebrazioni verranno svolte nella Chiesa Parrocchiale del S. Rosario (Borgo Antico Di Milazzo), in attesa del completamento dei lavori interni della Chiesa di San Giuseppe al culto.