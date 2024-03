L’azienda eoliana “Mentuccia” apre a Milazzo. In via Umberto I, in pieno centro storico. Marmellate, confetture, mostarde piccanti, patè, sott’oli, sughi, salse, capperi e malvasia. Insomma la tradizione chiusa in un barattolo.

Sono questi i prodotti dell’azienda eoliana “Mentuccia”. Una piccola impresa di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali nata nel 2017 a Santa Marina Salina. Esattamente sette anni fa, infatti, Anita e sua madre Rosalba hanno dato vita a un laboratorio artigianale di conserve ideato con il preciso intento di mettere insieme tradizione e innovazione. Un connubio che si è rivelato vincente. I loro prodotti ormai da tempo raggiungono ogni parte del mondo.

«Lavoriamo – spiega Anita – per promuovere e tutelare il ricco patrimonio eco-gastronomico isolano, realizzando prodotti unici per genuinità e qualità. Per questo motivo, lavoriamo esclusivamente con i frutti del nostro territorio, 100% isolani e glutenfree».



Insomma un modo per mantenere sapori e odori di un’isola incantevole come Salina. Dalle mani di Anita e Rosalba, infatti, utilizzando le ricette di una volta, prende vita una produzione integralmente artigianale e senza aggiunta di conservanti, addensanti o aromi artificiali.

«Io e mia mamma – continua – selezioniamo accuratamente le materie prime, seguendone la stagionalità e la provenienza. Questo per ottenere un prodotto sostenibile e sano».

Una scelta quella di Anita e Rosalba che è stata apprezzata fin da subito. Vederle a lavoro è un piacere. La passione e la dedizione nella scelta dei prodotti è talmente tanta da attirare l’attenzione non solo dei numerosi turisti che popolano l’isola ma anche dagli abitanti della vicina Milazzo e della poco distante Messina. «Fin da subito – conclude Anita – la nostra unicità ha attirato l’attenzione di tantissimi nostri clienti. Per non parlare dei siciliani che vivono in tutto il mondo. Noi con i nostri prodotti facciamo arrivare un po’ di Salina e di Sicilia nelle loro case».

Nel 2023 la scelta di trasferire l’azienda a Milazzo, per motivi familiari ma anche commerciali, essendo una cittadina offre maggiori possibilità di vendita nell’arco dell’intero anno e non solo della ristretta stagionalità a cui purtroppo è legata l’isola minore.

Tra i prodotti più apprezzati i “mai-senza” il loro patè di agrumi, pesto alla Filicudara e l’immancabile patè di capperi con mentuccia e mandorle.

«Siamo aperte – conclude Anita – tutto l’anno e abbiamo e-commerce da cui è possibile acquistare e ricevere i prodotti direttamente a casa, in tutta Italia Europa e America».