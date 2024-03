Dopo la contestazione arrivata dal sindacato di polizia Co.i.s.p. che in questi giorni ha riaperto le polemiche riguardo il trasferimento del commissariato di Pubblica sicurezza da Milazzo a San Filippo del Mela, adesso arriva la richiesta dei consiglieri di minoranza che chiedono la convocazione di un consiglio comunale straordinario proprio per discutere dell’argomento.

La richiesta è stata inviata oggi da Damiano Maisano, Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro al presidente del consiglio Alessandro Oliva e al sindaco Pippo Midili.

«Più volte – scrivono nel documento – abbiamo esortato il sindaco affinché scongiurasse il trasferimento del Commissariato da decenni presente nella nostra Città, un presidio di sicurezza che

non possiamo assolutamente permetterci di perdere. Sarà una grave perdita in termini di sicurezza e di servizi per tutta la cittadinanza. La caserma offre attualmente l’importantissimo servizio di Polizia di

Frontiera nel porto di Milazzo. Anche il Co.i.s.p, in una recente nota, ha manifestato il

proprio disappunto ed il proprio dissenso su tale scelta, criticandone apertamente forma e merito. Per non parlare del fatto che lo stesso sindacato ha dichiarato che il primo cittadino non ha ancora

risposto alla richiesta di acquisizione dei documenti fatta da parte dello stesso riguardo la

vicenda e che la Segreteria Provinciale dello stesso Sindacato convocata l’8 febbraio scorso dal prefetto di Messina ha rappresentato il proprio disappunto per come è stato gestito l’intero procedimento, in modo particolare il mancato coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori, ribadendo soprattuttoche la sede scelta nel Comune di San Filippo del Mela unilateralmente risulta essere inadeguata a svolgere le previste funzioni, poiché di metratura insufficiente e non adatta allo svolgimento dei normali servizi di Polizia»

Per tutte queste motivazioni i quattro consiglieri chiedono il consiglio straordinario, sperando di essere ascoltati.

IL COMUNICATO STAMPA DEL CO.I.S.P. La lettera del sindacato diffusa due giorni fa a firma del segretario provinciale Filippo Micalizzi ritiene una “scelta irresponsabile… l’unilaterale decisione di trasferire, in breve tempo, l’attuale sede». Il comune avrebbe dato l’ultimatum di lasciare i locali entro il 31 marzo. A rischio c’è il finanziamento del Pnrr per la realizzazione di un nuovo centro servizi comunale. A San Filippo del Mela, però, ancora si devono montare gli infissi nei nuovi locali attualmente utilizzati dal comando dei vigili urbani e realizzare una quindicina di giorni di lavori di adeguamento.

LA REPLICA DEL SINDACO. «Ritengo preoccupanti le accuse gratuite ed infondate lanciate da chi non conosce nulla dell’iter avviato da tre anni e che non era a conoscenza non di una semplice problematica ma di una elevatissima vulnerabilità sismica dell’edificio che ospita il commissariato di Milazzo. Talmente preoccupante per il personale di Polizia di Stato che questa amministrazione, costretta dalla normativa a dover intervenire immediatamente, ha sin dal Novembre del 2021 avviato formalmente ed ufficialmente interlocuzioni con gli organi preposti per informare sulla situazione di pericolo esistente. Per questa amministrazione è fondamentale la sicurezza dei propri cittadini e delle forze dell’ordine presenti sul territorio e le illazioni fuorvianti contenute nella nota dispiacciono molto. Gli atti del fascicolo sono disponibili con immediatezza negli uffici comunali nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico. Non spetta a questa amministrazione convocare sindacati delle forze dell’ordine ma prendiamo atto che solo a dicembre del 2023 abbiano avuto conoscenza di atti e fatti che andavano avanti da anni».