Grande attesa e nuovo sold out previsto dopo quello del musicista Sergio Cammariere, per lo spettacolo in programma sabato 23 marzo al teatro Trifiletti dove arriverà uno dei più grandi imitatori italiani. Reduce dal successo di “Tale e quale show”, sarà infatti a Milazzo, Claudio Lauretta.

Il suo volto forse ai più non dice nulla, ma tutti lo hanno visto e sorriso delle sue battute oltre che nello show di Rai1 condotto da Carlo Conti, anche in “Colorado”, o su Radio Deejay nei panni di Vittorio Sgarbi, Renato Pozzetto, Matteo Renzi ed Antonio Cannavacciuolo.

Al “Trifiletti” (inizio ore 21), Lauretta proporrà lo spettacolo “Nei loro panni”.

“Nei loro panni” è uno spettacolo teatrale dove si ride spensieratamente, nel quale, grazie a volti conosciuti, Claudio Lauretta offre suggestioni, ricordi e aneddoti, che vengono messi in scena in modo semplice e non fini a se stessi, ma esprimendo il punto di “svista” attraverso la voce e la sua mimica.

Per quasi due ore, monologa, canta, imita, entra ed esce da questo a quel personaggio in modo elegante, dove grazie alle sue pennellate comportamentali ne offre un suo personalissimo ritratto.

Nelle parti cantate, rigorosamente dal vivo, sarà accompagnato da tre bravi musicisti, il suo storico chitarrista e spalla Sandro Picollo, Egidio Perduca alle tastiere e Mauro Isetti, basso e percussioni.