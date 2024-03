“Le relazioni virtuali: insidie e prevenzione” è questo il tema dell’incontro, organizzato dall’Ami (Associazione Matrimonialisti Italiani) sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduta da Rosy Amadddeo, che si svolgerà, domani, giovedì 14 marzo al Teatro Trefiletti.

All’evento saranno presenti i giovani studenti delle scuole medie milazzesi e una rappresentanza dei ragazzi frequentanti il biennio delle Scuole Superiori della città di Milazzo per discutere dei rischi della rete e delle relazioni virtuali.

L’incontro è stato pensato e voluto per sensibilizzare i più giovani sulla pericolosità attuale del mondo virtuale e dei rischi che vengono corsi in rete.

Dopo i saluti istituzionali del presidente Nazionale Ami, Ettore Gassani, e del sindaco Giuseppe Midili, e l’introduzione del Provveditore agli Studi di Messina, Stello Vadalà e della presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Mara Correnti, seguiranno gli interventi di Francesco Pira e Carmela Mento, entrambi docenti dell’ateneo messinese, i quali sono gli autori del libro “La violenza in un click”.



Concluderà i lavori Lucia Scolaro, dirigente scolastica dell’ IISS “G. Galilei” di Ostiglia (MN).

A moderare l’evento Francesco Genovese e la eeponsabile territoriale dell’Ami



L’AMI, associazione che da decenni si occupa dei minori e delle famiglie, crede molto nei giovani e nella loro sensibilizzazione verso tematiche attuali e profonde al fine di condurre alla prevenzione laddove vi siano rischi e pericoli volti a minare la tutela dei soggetti più fragili.