Martedì 19 marzo a Palazzo d’Amico con inizio alle 18, è in programma la presentazione del libro “La scuola va alla guerra” di Antonio Mazzeo, inchiesta sulla militarizzazione dell’istruzione in Italia.

Dopo i saluti di Antonio Nunzio Isgrò, Anpi sezione “Eliana Giorli La Rosa” di Milazzo il dibattito con l’autore verrà moderato da Alessio Gitto. Interverranno Patrizia Donato, segretaria Flc Cgil di Messina e Santo Laganà dell’associazione “Città Invisibili”.

Il processo di militarizzazione della società non lascia esenti le scuole, luoghi “privilegiati” per la diffusione di una propaganda che anziché promuovere la cultura della pace, al contrario forma alla guerra rendendo normale ciò che è da rifiutare. «Contemporaneamente alla progressiva privatizzazione e precarizzazione del sistema educativo, si assiste oggi a un soffocante processo di militarizzazione delle istituzioni scolastiche e degli stessi contenuti culturali e formativi» .



Dentro questo schema bellico, mentre di anno in anno aumentano i tagli alla scuola e al welfare, aumentano le spese militari e le caserme si convertono in aule e palestre per formare lo studente-soldato votato all’obbedienza perpetua. <>.