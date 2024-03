Il Comune di Milazzo dona al Comprensivo Terzo due poltroncine per alunni con problemi di mobilità

Il Comune di Milazzo dona al Comprensivo Terzo due poltroncine per alunni con problemi di mobilità

L’amministrazione comunale ha messo a disposizione dell’istituto comprensivo Terzo, due speciali poltroncine per alunni con importanti problemi di mobilità. Questa mattina il sindaco Pippo Midili e l’assessore alla pubblica istruzione Lydia Russo hanno presenziato alla consegna dei due supporti al dirigente scolastico Alessandro Greco.

All’incontro erano presenti anche alcuni docenti, tra le quali la referente del progetto Francesca Sottile.

«Ringraziamo l’amministrazione per la sensibilità – ha detto il preside Greco – nel supportare questo progetto nato dalla necessità di rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali di nostri alunni al fine creare un ambiente di apprendimento inclusivo, favorendo lo sviluppo di abilità attraverso un’adeguata postura ed un corretto benessere psicofisico indispensabili per il miglioramento della vita, facilitando l’interazione con i compagni.

«La seggiolina Jordi – ha aggiunto l’assessore Lydia Russo – è un ausilio in grado di accompagnare l’alunno nel processo di apprendimento favorendo l’integrazione scolastica e la piena partecipazione alle attività della classe. Garantire il diritto all’inclusione è un dovere per tutti, specie per chi amministra la città.

Le due poltroncine saranno messe a disposizione di altrettanti alunni nei plessi della primaria “Baronello” e secondaria di primo grado “Zirilli”.