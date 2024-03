Alloggi Iacp, Midili incontra il commissario Rovito per consentire agli inquilini l’acquisto

Il sindaco Pippo Midili ha incontrato questa mattina il commissario straordinario dello Iacp di Messina per discutere della situazione degli alloggi popolari nella città di Milazzo. Il primo cittadino ha rappresentato l’esigenza di assicurare una costante manutenzione agli edifici di proprietà dell’istituto e il commissario ha spiegato che c’è la massima disponibilità ad attenzionare le criticità auspicando che possa essere migliorata la questione morosità che purtroppo in questa fase presenta delle criticità per le difficoltà degli inquilini a pagare l’affitto mensile.

Altro argomento affrontato quello del riscatto degli alloggi al fine da consentire agli inquilini di poter finalmente acquistare le loro case attraverso la convenzione tra Comune e Iacp. Anche perché la legge obbliga gli Iacp a reinvestire le somme di denaro ricavate dalla vendita degli stessi immobili nella costruzione di nuovi alloggi nello stesso Comune.

«Un’opportunità ma anche una necessità – ha detto il sindaco Midili – e per questo abbiamo concordato col commissario la possibilità di predisporre un piano per realizzare altri alloggi popolari, vista la carenza di immobili a fronte delle crescenti richieste. Il dottor Rovito mi ha offerto grande disponibilità e quindi ritengo che insieme si possa avviare un percorso che anche in questo settore potrà dare delle risposte alla comunità»