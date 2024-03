A causa del forte vento a Milazzo oggi è stato rinviato per la seconda volta il mercato dei prodotti agricoli previsto in Marina Garibaldi e per lo stesso motivo, a tutela della pubblica e privata incolumità, oggi il Castello resterà chiuso.

Lo Scirocco soffierà molto forte fino a metà pomeriggio, in attenuazione a partire dalla costa. Nella Piana di Milazzo le raffiche hanno toccato i 103 km/h.

Non si sono danni significativi. Un intervento è stato fatto da parte dei Vigili del Fuoco alla compagnia della Guardia di Finanza, in via XX Settembre. È caduto sul marciapiede un albero del cortile della caserma.

A San Filippo del Mela per interventi di messa in sicurezza sul territorio a causa del forte vento sono intervenuti i volontari dell’Odv APCARS. Operazioni che sono ancora in atto. Segnaletica stradale (all’angolo dell’Oratorio di Olivarella) pericolante a causa del vento, alberi divelti in strada.

Alla popolazione viene chiesto di prestare massima attenzione.