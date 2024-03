Il milazzese Fabio Sodano in Rai. Un suo brano è stato scelto come sigla di una trasmissione Rai. Il brano si intitola “Danza Obbliqua”. «L’editore Trichorus – confessa – lo ha scelto fra, una rosa di brani, per inviarlo al nuovo programma televisivo di cui non si può ancora svelare il nome, che si occuperà di benessere e meditazione».

LA COLLABORAZIONE CON CRISTICCHI. Di recente Sodano ha anche registrato alcuni brani della colonna sonora di “Franciscus – Il folle che parlava agli uccelli” l’ultimo lavoro musico/teatrale di Simone Cristicchi.

LA DEDICA DI SANDRA MILO. E parlando della sua ultima collaborazione con la Rai, Sodano coglie l’occasione per ricordare Sandra Milo. «Il mio lavoro mi ha più volte portato a conoscere personaggi famosi. Quello che in questo ultimo periodo ricordo con più affetto è l’incontro con Sandra Milo, recentemente scomparsa. Ci siamo conosciuti in un recital di diversi anni fa su Federico Fellini per il quale mi fu affidato l’arrangiamento e l’esecuzione per il flauto. Custodisco uno spartito con una sua bellissima dedica»

FABIO SODANO. Sodano è un musicista siciliano multiforme: flautista/fiatista specializzato in propedeutica e pedagogia della musica, in musicArterapia e nel metodo della Globalità dei linguaggi (S. Guerra Lisi). Ha partecipato a manifestazioni, programmi televisivi e attività musicali con importanti musicisti e personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Ha eseguito registrazioni discografiche (per la IMI di Milano, la Panastudio di Palermo, la CNI di Roma, la Dughero/Warner Music Italy), televisive e radiofoniche (per RAI 1, Radio RAI Uno, Radio RAI International, la H.TV olandese)

IL VIDEO DI “Danza Obbliqua