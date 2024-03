A Milazzo il 2° Turno Open di Pesistica Olimpica, 200 atleti in gara per il Campionato Italiano

Si è svolto, ieri e oggi a Milazzo il 2° Turno Open di Pesistica Olimpica che ha visto una massiccia partecipazione di atleti provenienti da tutta la Sicilia. La competizione che si è svolta alla Palestra della Scuola Elementare San Giovanni.

I duecento atleti erano in gara per la qualificazione al Campionato Italiano assoluto M/F.

Sabato tutte le dieci categorie femminili si sono aggiudicate i dieci titoli di campione regionale assoluto. Domenica sono stati assegnati dieci titoli regionali assoluti nelle categorie maschili.

Inoltre sono state stilate le classifiche esordienti Under 13, Under 15 e Under 17.

La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato allo sport del Comune di Milazzo, si è potuta realizzare grazie alla collaborazione della ASD Pesistica Milazzo del Tecnico Federale Michele Ragno Da diverso tempo si chiedeva alla Federazione Regionale una manifestazione di questo spessore.

Numerosi gli appassionati di questa disciplina olimpica arrivati a Milazzo da tutta la Sicilia.

Il presidente regionale Salvatore Parla, in sintonia con l’assessore allo Sport del Comune di Milazzo Antonio Nicosia, hanno già in mente di organizzare a Milazzo altri eventi come questo.