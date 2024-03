Per il milazzese Tiziano Gianluca Argante arriva la condanna in primo grado a un anno e otto mesi pena sospesa. Dopo nove anni si chiude il processo a carico del milazzese oggi trentenne che la sera del 24 aprile 2015 travolse, nel centro di Merì, il brigadiere dei carabinieri Luigi Rotella (49 anni) mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il militare morì per le ferite riportate.

In particolare fu causata dalla lacerazione dell’aorta toracica a seguito dell’impatto con il montante del parabrezza della Smart in fase di sorpasso. A seguito delle indagini sarebbe emerso che l’incidente sia stato causato anche dall’alta velocità non adeguata ad un tratto di strada scarsamente illuminato.

l pm aveva chiesto quattro anni di reclusione.