Daniela Cani in quanto nutrizionista, invece, farà una descrizione del rapporto spesso contorto che la donna ha con il cibo innescando anche problematiche emotive e non solo legate all’aspetto alimentare.

«Il mio contributo – spiega Valentina Sabino – in qualità di psicologo di Attivamente e dell’Osservatorio Violenza e Suicidio verterà sui principali disturbi che dal punto di vista psicologico affiggono le donne da sempre e che ruolo ha la prevenzione nelle fasi più delicate del ciclo vitale di ogni donna»

«Il nostro obiettivo – svela Cettina Orefici , presidente dell’Associazione La Magnolia – è quello di concentrare la nostra attenzione s ul valore della ricchezza interiore e sull’importanza di prendersi cura del proprio corpo, della mente e del cuore . In questo percorso ci aiuteranno professioniste come il medico Mirella Torre , la psicologa Valentina Sabino , la biologa nutrizionista Daniela Cani, le consulenti d’immagine Donatella Saccà e Maria Pensabene e l’agente di viaggio Federica Dipaola .

“ La bellezza delle donne “, è il titolo del convegno organizzato in occasione della Festa delle Donne, dall’ Associazione La Magnolia . Un evento, con inizio alle 18, per sensibilizzare le donne sull’importanza del benessere psicofisico, di una sana e corretta alimentazione e sulla prevenzione.

