Nasce il Comitato della gente di mare nel nome di San Francesco di Paola. Padre Saverio Cento, Rettore del Santuario San Francesco di Paola di Milazzo e cappellano del Porto di Milazzo, ha riunito tutte le società e imprese marittime impiegate nel porto mamertino, piloti,

rimorchiatori, ormeggiatori, avvisatore marittimo, agenzie e guardia fuochi Nettunia per intraprendere un percorso di collaborazione tra chi opera nell’ambito marittimo e il Santuario.

«I festeggiamenti – spiega Padre Saverio Cento – sono soltanto il culmine di un lavoro e

iniziative culturali ben più ampio che si intenderanno svolgere durante tutto l’anno. San

Francesco, – continua il rettore – esercita il Patronato di tutti i Marittimi d’Italia, delle

Associazioni preposte alla Gente di Mare e delle Società di Navigazione, e per una città

come Milazzo che fa del porto e del mare il suo punto di riferimento, è fondamentale, per

dovere sociale e civico, impegnarsi per la comunità cittadina».

Insieme agli operatori del servizio portuale, l’invito è stato esteso all’Istituto Nautico

Leonardo Da Vinci di Milazzo, presente la dirigente scolastica Stefania

Scolaro, la cui presenza è ritenuta imprescindibile affinché i giovani futuri marittimi

vengano coinvolti alle iniziative culturali ed essere nuovi interpreti per proseguire le

tradizioni in forme sempre più rispondenti alle attese dei nostri giovani.



Presenti anche l’Area Marina Protetta Capo Milazzo e il MuMa Museo del Mare Milazzo;

enti che fanno della salvaguardia del mare una priorità, una tematica che sta al cuore alla

comunità Minima che intende sollecitare la sensibilità dei devoti e la collettività tutta a una

più attenta cura dell’ambiente e del Creato, dono di Dio.

La formazione di tale comitato si presenta dunque come novità assoluta e svolta storica

per la città di Milazzo, aspirando al Santuario come faro della comune vita di fede ed

essere il porto sicuro, casa comune. Un luogo dove tutti possano trovare una porta

aperta, l’amico, il confidente e con loro Gesù.