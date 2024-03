Svincolati Milazzo 72 / Scandone Avellino 68. Parziali: 18-21, 45-32, 55-56. La Svincolati Milazzo compie l’impresa battendo Avellino con una prova superlativa che rilancia in pieno, in chiave classifica Play In, le ambizioni del quintetto di coach Trimboli. Grossa prova di forza dei mamertini, che annientano un avversario di elevata caratura sospinta dal numeroso pubblico presente al “PalaMilone”. Milazzo parte forte con Manfrè, Karavdic e una bomba di Battaglia che vale il +7 (10-3). Gli irpini però reagiscono con Soliani che sospinge i suoi, gli ospiti toccano poi il +7 con due triple consecutive di Trapani. La Svincolati Milazzo chiude il primo quarto sotto di tre lunghezze ma è nel secondo periodo, tutto di marca milazzese , che i padroni di casa cambiano marcia.

Karavdic, Battaglia e Odigie ed è +1 sul tabellone (26-25). La squadra di Trimboli spinge sull’acceleratore mentre Avellino sembra alle corde. Battaglia e una tripla di Salvatico lanciano la Svincolati sul +12 a 2’30’’ dalla seconda sirena. Ospiti in difficoltà, Manfrè allunga ma la reazione degli irpini arriva decisa nel terzo quarto. Trapani accorcia, canestro che segna l’avvio della rimonta che vede Avellino annullare lo svantaggio e presentarsi all’ultimo periodo sul +1. Gli ospiti restano avanti nel risultato (+5 dopo due minuti) anche in avvio di ultimo quarto.

Poi la replica della Svincolati Milazzo. Una tripla di Karavdic e una realizzazione di Scredi danno la parità (64-64). Sul parquet del “PalaMilone” equilibrio e una serie di errori da ambo le parti nei minuti a seguire. Nel finale Odigie realizza un libero, dopo i mamertini la chiudono con una bomba di Bolletta e per Avellino non c’è più nulla da fare.

Svincolati Milazzo: Salvatico 5, Barbera 2, Battaglia 13, Giambò ne, Odigie 8, Alescio ne, Bolletta 11, Karavdic 12, Sindoni ne, Scredi 8, Perfigli ne, Manfrè 13. All. Trimboli.



Scandone Avellino: D’Offizi 2, Sanchez 9, Bianco 12, Mazzagatti ne, Mazzarese, Cianci 6, Soliani 8, Pichi 5, Tonello ne, Trapani 26. All. Sanfilippo.



Arbitri: Scarfò e Greco.