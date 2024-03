BARCELLONA POZZO DI GOTTO. E’ in programma per l’8 marzo dalle 9.30 alle 13.30 nella sede dell’Odcec di Via J.F. Kennedy, 88 un evento formativo di presentazione della “Banca del Tempo: Strumento di Tutela per i Colleghi in Periodi di Difficoltà” con la collaborazione dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

All’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, per il tramite del Comitato Pari Opportunità, infatti, è stata istituita la “Banca del Tempo”, ad uso esclusivo degli iscritti all’Ordine.

Si tratta in un elenco di commercialisti ed esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, i quali mettono la propria professionalità a disposizione di altro/a collega in temporanea difficoltà.

Il Comitato Pari Opportunità, costituito presso l’Ordine, è promotore della “Banca del Tempo” ed ha competenze sulla iscrizione nell’apposita lista dei professionisti aderenti al progetto, sull’accoglimento della richiesta di supporto del professionista “richiedente”, nonché sul monitoraggio del progetto nel suo complesso.