Gestione della piscina comunale, chiuso il rapporto con l’Asd “Sporting club San Giovanni”. Il dirigente Domenico Lombardo ha firmato la determina di risoluzione del contratto stipulato nel dicembre 2020 con l’attuale gestore a conclusione di un lungo iter caratterizzato da diversi sopralluoghi, verbali in contraddittorio e la contestazione di inadempimenti contrattuali.

LE CONTESTAZIONI. Nello specifico si contestano criticità nella manutenzione degli impianti, il mancato ripristino dell’impianto solare termico, la mancata sostituzione dei pannelli del controsoffitto ed altre criticità che sono state contestate dagli uffici del settore sport di palazzo dell’Aquila. Tra i rilievi mossi anche il mancato versamento dei canoni concessori e delle utenze acqua, gas e luce.

LE GIUSTIFICAZIONI DEL GESTORE. Le giustificazioni rese dal gestore dell’impianto “non sono accoglibili in quanto non superano le reiterate violazioni degli obblighi gestionali e manutentivi poste in essere dal concessionario” e con riferimento ai danni alla copertura del tetto, causata dagli eventi atmosferici del maggio 2023 evidenziati dal gestore, si evidenzia che il Capitolato d’appalto onerava il concessionario, tra gli interventi annuali la manutenzione delle parti edili e ogni tre anni il controllo delle parti a vista della copertura in legno “al fine di ricercare eventuali anomalie e operare interventi di ripristino”.

Si è arrivati così alla risoluzione in danno per grave inadempimento del contratto.