Cot (Cure Ortopediche traumatologiche) è stata inserita tra gli “Ospedali di eccellenza 2024”, in una ricerca sulla qualità delle strutture italiane dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ITQF (di seguito i link). La struttura messinese è una delle poche strutture siciliane menzionate e l’unica a essere presente in tutti i ranking di ortopedia (Spalla, Anca, Ginocchio).

Lo studio ha inoltre valutato la Clinica per la sua attività di Ricerca & Sviluppo, caratteristica non comune a tutti gli ospedali “eccellenti”. «La scelta di puntare sempre alla massima qualità di terapie mediche e cura del paziente hanno premiato la struttura e tutto il suo staff che lavora da anni con serietà e professionalità- afferma Marco Ferlazzo, Presidente di Cot e Presidente del Consorzio M.H.I.H.- lo studio è un risultato importante per chi crede nella qualità dell’offerta sanitaria al sud. La valorizzazione della Cot per le sue attività di ricerca è un riconoscimento anche per gli investimenti che stiamo facendo nel Consorzio M.H.I.H. che permette a molti giovani di restare al sud a lavorare e progettare la medicina del futuro»