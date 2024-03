Continua il ciclo di serate organizzate all’Eolian Milazzo Hotel. In programma per domenica 10 marzo c’è una cena a quattro mani, dove la tradizione napoletana si fonde con l’innovazione gastronomica, portando in tavola il meglio di entrambi i mondi.

Chef Enzo Piedimonte, rinomato per la sua visione rivoluzionaria della pizza, e lo chef Massimo Milano ci guideranno attraverso un’esperienza unica, dove ogni portata sarà un’opera d’arte gastronomica pensata per deliziare i sensi. Dalle classiche pizze napoletane reinterpretate con farro e semola rimacinata, al tradizionale padellino preparato con un blend di grani antichi, ogni boccone sarà un’esplosione di sapori autentici e innovativi.

Ogni piatto sarà sapientemente abbinato a pregiati vini a bollicine, per esaltare ulteriormente l’esperienza sensoriale e regalare un’elegante nota di festa ad ogni sorso.

Assisterete a uno spettacolo culinario senza precedenti, con uno show cooking dal vivo dove potrete ammirare da vicino la maestria dei nostri chef mentre preparano le vostre prelibatezze. E per guidarvi in questo viaggio gastronomico, avremo al vostro fianco la giornalista Marcella Ruggeri, pronta a raccontarvi ogni segreto e curiosità dietro ogni piatto.

Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza unica e indimenticabile, prenotate il vostro tavolo ora e preparatevi a lasciarvi incantare dalla magia della cucina napoletana reinventata.

