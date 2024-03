Lo psicologo milazzese Marco Italiano è stato nominato presidente fiduciario del comitato della Regione Sicilia per la Federazione Italiana Psicologi dello sport. Incarico prestigioso per lo psicologo che ha lavorato nella Reggina Calcio, Fc Messina, Milazzo, Academy Barcellona e da poco ha intrapreso una collaborazione con la società di Pallavolo A.s volley 96 di Milazzo.

Nella sua esperienza calabrese ha avuto modo di collaborare anche col professore Gaetano Gebbia, famoso coach nel settore della pallacanestro e scopritore del talento di Manuel Ginobili. Oltre ai vari interventi in diversi convegni sportivi ed aver seguito atleti praticanti sport individuali è stato per un decennio anche istruttore di scuola calcio e allenatore dei settori giovanili di varie società sia a livello provinciale che regionale.

«Lo sport – dichiara Marco Italiano – è un elemento fondamentale per la crescita individuale e relazionale di tutti noi, oltre che fattore determinate che svolge un ruolo sociale importante in un’epoca in cui i nostri ragazzi sono attratti da fattori devianti presenti nella nostra società sempre più caratterizzata da una povertà educativa. Motivo per cui un ambiente sportivo sano e competente diventa sempre più necessario, settore al quale spero di poter dare un mio contributo. Non solo per una questione formativo/professionale ma anche per restituire al mondo dello sport tutto ciò che mi ha permesso di crescere personalmente. Sono convinto che lo sport, essendo un contesto ancora condizionato da molta genuinità, possa resistere ancora ad influenze e strumentalizzazioni esterne e voglio credere che la motivazione nel raggiungere il risultato sportivo dia al mondo dello sport la possibilità sia di resistere a dinamiche distorte sia di ricercare figure competenti che favoriscano la crescita della categoria e delle persone che ve ne fanno parte che hanno potere decisionale».

Marco Italiano è psicoterapeuta ad indirizzo strategico/breve, con un master conseguito in Mental Training e Psicologia dello sport